شركة زين تعفي مشتركيها من رسوم اصدار بطاقة “الوالت كارد” ورسوم التحويلات الداخلية بالتزامن مع “حظر كورونا”

2020/03/17 | 16:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت شركة زين للاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن إعفاء مشتركيها من رسوم إصدار بطاقات الدفع الالكتروني ورسوم التحويلات داخل العراق بالتزامن مع قرب دخول حظر التجوال حيز التطبيق بسبب إجراءات الحد من انتشار وباء كورونا.وجاء في نص بيان الشركة: تضامنا مع الوضع الراهن الذي يمر به العالم عامة وعراقنا الحبيب خاصة من […]

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