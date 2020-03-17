لتشجيع الاقبال عليه.. البنك المركزي يلغي عمولة استخدام أجهزة الدفع الالكتروني

2020/03/17 | 16:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، إلغاء عمولة استخدام أجهزة الدفع الالكتروني لمدة ستة أشهر، بهدف تشجيع الإقبال عليها.وقال البنك في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إنه “دعما للمرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد وتشجيعا لاستخدام أدوات الدفع الالكتروني، قرر البنك المركزي العراقي جعل العمولات على التاجر والمواطن عند استخدامه لأجهزة نقاط […]

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