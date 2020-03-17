شرطة البصرة تنفي احتجازها لمجموعة

2020/03/17 | 16:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفت شرطة محافظة البصرة ، اليوم الثلاثاء ، ما تم تداوله حول القائها القبض على مجموعة تقوم باعطاء جرعات من لقاح ضد فيروس كورونا.وقالت شرطة البصرة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" ، انه "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر القاء القبض على مجموعة من الأشخاص تعطي لقاحات تحتوي على فايروس كورونا على أنها للوقاية من الفايروس في منطقة العشار".واضاف البيان "نحن إذ ننفي هذه المعلومات ونهيب بالمواطنين الكرام بعدم الانخداع بهذه الأساليب الرخيصة و المتخلفة التي تحاول نشر الاشاعات المغرضه لزعزعة الامن والاستقرار في المحافظة و على وسائل الإعلام اخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر في النشر".

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