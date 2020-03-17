محافظ سابق رهان

2020/03/17 | 16:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةركزت وكالة "فرانس برس" ، اليوم الثلاثاء ، على تكليف محافظ النجف السابق عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة في العراق، والتحديات التي سيواجها في ظل رفض بعض الكتل لاختياره .وقال التقرير الذي اطلعت عليه "كلكامش برس" ، "كلف رئيس الجمهورية برهم صالح ، اليوم الثلاثاء ، محافظ النجف السابق عدنان الزرفي، بتشكيل حكومة جديدة في العراق، حيث استهدفت صواريخ مجدداً قاعدة تؤوي قوات أجنبية، في ثالث هجوم مماثل في أقل من أسبوع ومنذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي في كانون الأول الماضي ، يعيش العراق ركوداً سياسياً في مواجهة حراك شعبي انطلق في الأول من تشرين الأول عدا عن تضرر ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك من انهيار أسعار الخام".. واضاف "جاء تكليف الزرفي بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة لتعذر إيجاد توافق سياسي في البرلمان الأكثر انقساماً في تاريخ العراق.وبالتالي لا تزال حكومة عادل عبد المهدي المستقيل منذ كانون الأول ، تقوم بتصريف الأعمال.ولدى الزرفي (54 عاماً) العضو السابق في حزب الدعوة المعارض الشيعي التاريخي لنظام صدام حسين، 30 يوماً لتشكيل الحكومة ونيل ثقة البرلمان وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة، وتمرير موازنة يتوقّع أن تكون بعجز كبير جداًوالزرفي نائب حالي في البرلمان ضمن قائمة "النصر" التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي يقدم نفسه على أنه معارض للحكومة المستقيلة".صواريخ جديدة وأكد مسؤول حكومي رفيع لوكالة فرانس برس إن الكتل السياسية التي توافقت على الزرفي تريد "شخصية لا مواجهة، بحيث لا تفعل شيئاً كبيراً" قد يخل بالنظام القائم في الدولة التي تشغل المرتبة 16 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالموسيرث الزرفي أيضاً، ملف تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية ،وتواصل القوات العراقية تنفيذ عمليات مع قوات التحالف ضد الجهاديين، لكن البرلمان العراقي صوت أخيراً على انسحاب 5200 جندي أميركي من البلاد.وتتعرض القواعد العسكرية العراقية التي تنتشر فيها قوات أجنبية إلى هجمات صاروخية تتواصل من أكثر من خمسة أشهروسقط صاروخان على قاعدة عسكرية قرب بغداد الثلاثاء، في ثالث هجوم من نوعه خلال أقل من أسبوع ، واستهدف الصاروخان في وقت متأخر الاثنين معسكر بسماية على بعد 60 كلم جنوب بغداد، حيث يتمركز جزء من عناصر الوحدة الإسبانية في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن وقوات من حلف شمال الأطلسيوتضم القاعدة أيضاً قوات أميركية وبريطانية وكندية وأسترالية، تقوم خصوصاً بتدريب عسكريين عراقيين على إطلاق النار وتشغيل الدبابات.ومنذ أواخر تشرين الأول الماضي ، استهدف نحو 24 هجوماً مماثلاً قوات أجنبية في العراق، لم يتبنها أي طرف حتى الآن، لكن واشنطن تنسبها لكتائب حزب الله الموالية لإيران.حظر تجول وبعد فرض حظر للتجول في في محافظات عدة، تدخل العاصمة بغداد حظراً لمدة أسبوع يبدأ عند منصف ليل الثلاثاء، في بلد بلغ عدد الوفيات فيه 12 شخصاً واكثر من 130 إصابة بالفيروسوتتخذ السلطات العراقية إجراءات مشددة بهدف منع انتشار الوباء خصوصا في العتبات المقدسة لدى الشيعة التي يقصدها خصوصاً زوار إيرانيون.كما أوقفت الرحلات بشكل كامل لمدة أسبوع.وأعلنت المرجعية الدينية الشيعية العليا منع إقامة صلوات الجماعة، واعتبرت "شهيداً" كل طبيب أو ممرض يتوفى خلال معالجته مصابي كورونا.

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