كنان مالك: ضد المنعطف الثقافي


كنان مالك: ضد المنعطف الثقافي
2020/03/17 | 16:29 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ترجمة: سولارا شيحا باءت التعددية الثقافية بالفشل، وأصبح شجبها اليوم شائعاً ومألوفاً.

إلا أن عديداً من الانتقادات الموجهة لها لا يقلّ عنها إشكاليةً.

وأنا أتكلم هنا بوصفي ناقداً لسياسات التعددية

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