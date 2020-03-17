2020/03/17 | 16:29 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ترجمة: سولارا شيحا باءت التعددية الثقافية بالفشل، وأصبح شجبها اليوم شائعاً ومألوفاً.
إلا أن عديداً من الانتقادات الموجهة لها لا يقلّ عنها إشكاليةً.
وأنا أتكلم هنا بوصفي ناقداً لسياسات التعددية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كنان مالك: ضد المنعطف الثقافي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إلا أن عديداً من الانتقادات الموجهة لها لا يقلّ عنها إشكاليةً.
وأنا أتكلم هنا بوصفي ناقداً لسياسات التعددية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كنان مالك: ضد المنعطف الثقافي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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