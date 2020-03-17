البصرة توضح حقيقة لقاح لفيروس كورونا وميسان تفرض حظرا تاما للتجوال

2020/03/17 | 16:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت شرطة محافظة البصرة يوم الثلاثاء ما تم تداوله حول القائها القبض على مجموعة تقوم باعطاء جرعات من لقاح ضد فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم انه "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر القاء القبض على مجموعة من الأشخاص تعطي لقاحات تحتوي على فايروس كورونا على أنها للوقاية من الفايروس في منطقة العشار".

واضاف البيان نحن إذ ننفي هذه المعلومات ونهيب بالمواطنين الكرام بعدم الانخداع بهذه الأساليب الرخيصة و المتخلفة التي تحاول نشر الاشاعات المغرضه لزعزعة الامن والاستقرار في المحافظة و على وسائل الإعلام اخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر في النشر"

من جهتها اعلنت خلية الازمة في ميسان فرض حظر تجوال تام وتعطيل الدوام الرسمي للدوائر الحكومية اعتبارا من اليوم الثلاثاء الساعة الثانية عشر ليلًا ولغاية الجمعة القادمة الساعة الثانية عشر.



ليلًا و يستثنى من ذلك الدوائر الامنية والصحية والخدمية والصحفيين.

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