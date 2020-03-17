على وقع “صدمة النفط”.. أمانة مجلس الوزراء تصدر بياناً بشأن رواتب الموظفين

2020/03/17 | 16:35 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، توضيحا بشأن تأمين رواتب الموظفين في ظل تقلبات اسعار الن...

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