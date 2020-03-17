الحزب الديمقراطي الكردستاني يرحب بتكليف الزرفي بتشكيل الحكومة

2020/03/17 | 16:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب الحزب الديمقراطي الكردستاني بتكليف رئيس كتلة النصر النيابية، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة الجديدة.وقال عضو الحزب الديمقراطي ريبين سلام في تصريح إن الكرد ليس لديهم مشكلة مع الأسماء المكلفة بتشكيل الحكومة، مؤكدا على ضرورة ان يكون التفاوض والحوار سيد … Readmore

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