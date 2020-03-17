المحور الإيراني “غاضب” من تكليف “الزرفي”، العامري يعتبره: استفزاز

2020/03/17 | 16:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت رفض تحالف “#الفتح” الذي يقودهُ #هادي_العامري، اليوم الثلاثاء، تكليف #عدنان_الزرفي بتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في #العراق، معتبراً هذه الخطوة بأنها “استفزاز”.وذكر التحالف في بيان، أصدره

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