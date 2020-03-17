جمال الضاري : الوضع الصحي والسياسي والأمني يتطلب ترجيح المصلحة الوطنية على مصالح الكتل

2020/03/17 | 16:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، حول تشكيل الحكومة.وقال الشيخ جمال الضاري في تغريدة على تويتر، ان الوضع الصحي والسياسي والأمني في العراق يتطلب ترجيح المصلحة الوطنية على مصالح الكتل السياسية، وعليه يجب الإسراع بتشكيل حكومة … Readmore

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