الخارجية العراقية تقدم شكوى لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن القصف الأميركي

2020/03/17 | 16:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية تقديم شكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بخصوص القصف الأميركي على القوات العراقية.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إن وزارة الخارجية بعثت شكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص القصف الأميركي للقوات العراقية، مشيرا … Readmore

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