مصدر نيابي لـ”العهد نيوز”: الزرفي ليس مرشح الكتلة الاكبر ولن يمرر داخل البرلمان

2020/03/17 | 16:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد افاد مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، ان عدنان الزرفي هو ليس مرشح الكتلة الاكبر.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” ، ان “تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية تم بعيدا عن توافق الكتل السياسية وهو ليس مرشح الكتلة الاكبر”.واضاف ان “الزرفي لن يمرر داحل مجلس النواب ولن يمنح الثقة”.

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