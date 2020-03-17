محكمة استئناف ذي قار تعطل الدوام الرسمي في جميع محاكمها من يوم ١٨ اذار ولغاية ٢٣

2020/03/17 | 16:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة استئناف ذي قار قررت تعطيل الدوام الرسمي من يوم 18 اذار ولغاية 23 من الشهر الجاري.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "محكمة استئناف ذي قار قررت تعطيل الدوام الرسمي في جميع محاكمها من يوم ١٨ ولغاية ٢٣ من الشهر الحالي لمواجهة فايروس كورونا".

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