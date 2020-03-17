محافظ صلاح الدين يوجه بفتح المحال التجارية والمخابر من 8 صباحا الى 2 بعد الظهر

2020/03/17 | 16:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، اليوم الثلاثاء، بفتح الأسواق والمحال التجارية والمخابز من الثامنة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر.

وقال المكتب الاعلامي لخليل في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "المحافظ وجه بفتح الأسواق والمحال التجارية والمخابز من الثامنة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر على أن يتواصل عمل الصيدليات في التعامل مع الحالات الطارئة".

و أضاف انه "كلف نائبه الأول الشيخ اسماعيل الهلوب بادارة شؤون الأزمة شمال المحافظة بينما سيكون النائب الفني عمار البلداوي مسؤولا عن ادارة الأزمة في مناطق جنوبي المحافظة".

وبين ان "التكليف يأتي ضمن فلسفته بادارة الأزمة من خلال توزيع المسؤوليات لسرعة المعالجات الميدانية ومركزية القرار في هذا الظرف الاستثنائي، الذي يتطلب اجراءات احترازية عالية وتنفيذ سريع للتوجيهات وبما يواصل واجب المحافظة على صلاح الدين خالية من فيروس كورونا".

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