2020/03/17 | 16:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / فيديو : تساقط مصابين بفيروس كورونا في شوارع بيروت.

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