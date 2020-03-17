الديمقراطي الكردستاني: ليس لدينا موقف مسبق من الزرفي

2020/03/17 | 16:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن ارام بالتي، المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، اليوم الثلاثاء، انه ليس لدى حزبه موقف مسبق من رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي.

وقال بالتي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "نحن بصدد التشاور مع شركائنا في كردستان وعلى مستوى البلد بصورة عامة، من أجل الوصول إلى موقف وطني موحد حول تكليف السيد عدنان الزرفي برئاسة الحكومة، وليس لدينا موقف مسبق من تكليفه".

واضاف "بل أننا نعتمد على معاير ومبادئ ثابتة تتعلق بكيفية إدارة البلد".

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