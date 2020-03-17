اجتماع خاص برئاسة مسرور بارزاني لتقييم إجراءات الوقاية في كوردستان

2020/03/17 | 16:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال اجتماع عقد عبر نظام (مؤتمرات الفيديو) - صورة: KRG

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