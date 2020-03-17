مجلس الوزراء يبحث إجراءات مواجهة كورونا ويطمئن المواطنين

2020/03/17 | 16:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد بحث مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، فيما طمئن المواطنين لتوفر الاحتياجات والمواد الغذائية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أن “مجلس الوزراء، عقد جلسته الاعتيادية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط ثامر الغضبان، وبحث المجلس تطورات الوضع الصحي في مواجهة فيروس كورونا”.[…]

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