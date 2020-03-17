وزير الصحة يوضح الموقف من مواجهة فيروس كورونا امام مجلس الوزراء

2020/03/17 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اكد وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، اليوم الثلاثاء (17 اذار 2020)، ان وضع العراق يشهد تقدما م...





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