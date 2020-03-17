بيان لقيادة شرطة النجف يوضح اجراءات ’’حظر التجوال’’ فيها ويؤكد: لن يكون هناك شل للحياة

2020/03/17 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

أوضحت قيادة شرطة النجف، الثلاثاء (17 اذار 2020)، اجراءات ’’حظر التجوال&rsqu...





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