حدد نقاط الحوار المتوقعة.. نائب يكشف عن عقد الزرفي اجتماعاً اليوم مع القوى الشيعية

2020/03/17 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف البناء، حسين عرب، الثلاثاء (17 اذار 2020)، عن قرب عقد اجتماع بين رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، مع القوى السياسية التي اعتر

وقال عرب، لـ(بغداد اليوم)، انه "سيكون هناك اليوم اجتماعاً بين رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، مع القوى السياسية الشيعية المعترضة على تكليفه"، مشيرا الى ان "الزرفي قادر على اقناع تلك القوى بتكليفه، فهو له امكانية كبيرة لإقناع المعترضين عليه".

وكشف عن وجود "سوء فهم لدى الكتل الشيعية بخصوص تكليف الزرفي، سيحل بالتفاهم بين الأطراف المجتمعة".

ولفت عرب بالقول، "لا نعتقد ان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، سيعبر تلك الكتل الشيعية، بل سيمضي بأجماع القوى الشيعية خلال جلسة التصويت على كابينته الوزارية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب رئيس الجمهورية، برهم صالح، عن تمنياته للمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، عدنان الزرفي عن تمنياته بإكمال مهامه وإجراء انتخابات مبكرة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان، أن الأخير "كلف عدنان الزرفي برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة".

وأعرب الرئيس، خلال مراسم التكليف التي جرت في قصر السلام ببغداد، عن "أمنياته لرئيس الوزراء المكلف بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وأن يعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، ويحقق تطلعات العراقيين، ويلبي مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة واستقرار وأمن العراق".

وأضاف صالح، أن "العراق يستحق الأفضل وشعبه بذل التضحيات الجليلة من أجل الحياة الحرة الكريمة والمستقبل الواعد لجميع أبنائه"، مشيراً إلى أن "الكثير من المهام والاستحقاقات التي ينتظرها الشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه لا تزال أمامنا، وهي أمانة ومسؤولية في أعناقنا نسعى جميعاً لتحقيقها".

بغداد اليوم _ بغداد

بحث مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، تطورات الوضع الصحي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، فيما أكد توفر الاحتياجات والمواد الغذائية للمواطنين بشكل كافٍ.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزر

بغداد اليوم - بغداد

علقت كتلة الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء (17 اذار 2020)، ببيان رسمي على تكليف عدنان الزرفي برئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية المقبلة.

وقال المتحدث بإسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ارام بالتي في ب

بغداد اليوم-بغداد

طالب عضو لجنة الصحة النيابية، جواد الموسوي، الثلاثاء، بتأجيل دوام المدارس والجامعات إلى موعد آخر.

وقال الموسوي، في بيان، انه "في ظل تزايد اعداد المصابين يجب على خلية الأزمة وضع اليد على جميع المستشفيات التركية 400 سرير وا

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