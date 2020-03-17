خيانة لدماء الشهداء.. حسن سالم يكشف الجهات التي رشحت الجوكر “الزرفي”

2020/03/17 | 16:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف عضو مجلس النواب عن كتلة الصادقون حسن سالم، عن وقوف أربع جهات وراء تكليف عدنان الزرفي برئاسة الحكومة.وقال سالم في تصريح له تابعته “العهد نيوز” إن “تكليف الجوكر (النائب عدنان الزرفي) برئاسة الوزراء خيانة لدماء الشهداء”.وأضاف سالم، أن “كتل الحكمة وسائرون والنصر، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح يقفون […]

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