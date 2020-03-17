بالوثيقة، وزارة الداخلية بإقليم كردستان تفرض عقوبات على مخالفي حظر التجوال

2020/03/17 | 16:53 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- اربيل ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺭﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻮﻥ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮاﻝ : ▪️ﺩﻓﻊ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100 ﺍﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮﻝ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ .▪️ﺣﺠﺰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻟﻤﺪﺓ 5 ﺃﻳﺎﻡ ﻭﺩﻓﻊ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 300 ﺍﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .▪️ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ …

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