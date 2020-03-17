بالصور..وزير الداخلية يزور محال تجارية وبقالات لمراقبة الاسعار اثناء حظر كورونا

2020/03/17 | 16:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تجول وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، اليوم الثلاثاء، على عدد من المحال التجارية والبقالات في العاصمة بغداد.ونشر اعلام الوزارة صور تجوال الياسري على الاسواق واماكن تجار البضائع الغذائية بالجملة في بغداد قبل اقل من 24 من تطبيق قرار حظر التجوال لمدة اسبوع والذي قررته السلطات للحد من انتشار وباء كورونا في […]

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