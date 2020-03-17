وزير الصحة يطمئن العراقيين: نشهد تقدماً ملحوظاً بمواجهة تفشي كورونا

2020/03/17 | 16:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكد وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، اليوم الثلاثاء، أن العراق يشهد تقدماً ملحوظاً في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال علاوي، خلال جلسة مجلس الوزراء، إن “وضع العراق يشهد تقدماً ملحوظا في مواجهة تفشي الفيروس وتحقيق نجاح في حماية العراقيين منه”.وقدم، “ايجازا عن جهود الوزارة وخلية الأزمة وعن آخر الاحصائيات للاصابات […]

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