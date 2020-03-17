مجلس الوزراء يطمئن الناس ويتخذ جملة من القرارات الجديدة لمواجهة كورونا

2020/03/17 | 16:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…..عقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، وفيما بحث إجراءات مواجهة “كورونا”، أكد توفر الاحتياجات والمواد الغذائية.وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء وتلقته ( المستقلة ) ان “مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان ، وبحث المجلس […]

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