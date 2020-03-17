ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 1178 والإصابات إلى 16169 حالة

2020/03/17 | 16:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت أحدث حصيلة أعلنتها الجهات الصحية الإيرانية، ارتفاعا جديدا بأعداد الوفيات والاصابات، بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية “إرنا “، عن مسؤول بوزارة الصحة، أشارته الى تسجيل مئة وخمس وثلاثين حالة وفاة جديدة، إضافة الى الف ومئة وثمان وسبعين إصابة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع الحصيلة الاجمالية الى تسعمئة وثمان وثمانين حالة وفاة، وستة عشرة الفا ومئة وتسع وستين إصابة، مؤكدا في الوقت ذاته، شفاء خمسة آلاف وثلاثمئة وتسعة وثمانين شخصا من المرض.

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