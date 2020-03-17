دعمت تنظيم “داعش”…الحكم على سيدة أميركية بالسجن 13 سنة

2020/03/17 | 16:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القصاء الأميركي حكماً بالسجن لمدة 13 سنة، على مواطنة أميركية تدعى “ضبية شهناز” والمعروفة باسم امرأة “لونغ أيلند”، المتهمة بدعم وأرسال الأموال لتنظيم “داعش”.وقالت وزارة العدل الأميركية في

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