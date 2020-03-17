هل يتطابق الزرفي مع مواصفات المتظاهرين؟

2020/03/17 | 16:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اليوم سيحسم العراقيون لاول مرة هوية التظاهرات ومن يقف ورائها، إن كانت وطنية حقا ام كما ردد البعض أنها امريكية، من خلال مقارنة مواصفات المكلف الجديد عدنان الزرفي مع ماكان يطالب به المتظاهرون، وأيضا من خلال مواقف كل منابر الجوكر من ترشيح الزرفي.أولا- مواصفات السيد عدنان الزرفي: – مزدوج الجنسية (جنسية […]

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