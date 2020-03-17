تأجيل بطولة كوبا اميركا الى 2021 بسبب كورونا

2020/03/17 | 16:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ، عن تأجيل بطولة كوبا أمريكا التي كانت من المفترض أن تقام هذا الصيف بسبب تفشي فيروس كورونا.جاء هذا بحسب ما أكد مارتن فيرنانديز الصحفي في صحيفة "جلوبو سبورت" حيث أكد أن البطولة ستقام في صيف 2021يذكر ان قرار اتحاد أمريكا الجنوبية لم يصبح رسميًا بعد لكنه على وشك أن يحصل على الصيغة الرسمية خلال ساعات قليلة بسبب المرض الخطير.

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