مجلس الوزراء يطمئن المواطنين ويؤكد توفر المواد الغذائية بشكل كافي

2020/03/17 | 16:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، وبحث المجلس تطورات الوضع الصحي في مواجهة فايروس كورونا.وذكر بيان لمجلس الوزراء، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي قدم ايجازا عن جهود الوزارة وخلية الأزمة وعن آخر الاحصائيات للاصابات والوفيات، وجهود الوزارات والجهات المساندة"، مبينا ان "وضع العراق يشهد تقدما ملحوظا في مواجهة تفشي الفيروس وتحقيق نجاح في حماية العراقيين منه".وأضاف انه "تم بحث مجلس الوزراء الإستعدادات لحظر التجوال"، مؤكدا "توفر الاحتياجات والمواد الغذائية للمواطنين بشكل كافٍ ومطمئن".وتابع انه "تمت الموافقة على قبول التبرّع بتجهيز المستلزمات والمواد الضرورية الخاصة بفيروس كورونا، مثل (مواد التعفير وأجهزة رش مواد التعفير والكمامات والكفوف وغيرها ) تحت اشراف خلية الازمة رقم (55) لسنة 2020 واستلامها اصوليا".وأقر "المجلس توصية لجنة الشطب المركزية في وزارة التجارة، بشأن شطب حنطة استرالية ملوثة بالكاز المبينة تفاصيلها في محضر لجنة الشطب المرفق ربط كتاب وزارة التجارة والبالغة اقيامها الدفترية 34 مليون 827 الف و 720 الف دينار عن كمية (34 طنا و 620 كغم)، و 13 مليون 124 الف و 160 الف دينار عن كمية (30 طنا و 240 كغم ) استنادا الى احكام المادة (46/تاسعا وعاشرا) من قانون الإدارة المالية والاتحادية رقم (6) لسنة 2019".وأكد "مجلس الوزراء اقرّ توصية المجلس للخدمات الاجتماعية بشأن اعتماد يوم العشرين من شهر صفر من كل عام (اربعينية الامام الحسين عليه السلام ) اليوم العراقي للعمل التطوعي".ووافق "المجلس على تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة التجارة وعضوية ممثلين عن وزارتي (المالية والتخطيط ) وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي وممثل عن أصحاب المطاحن الاهلية في العراق تتولى دراسة الطلبات الواردة في كتاب وزارة التجارة وتقديم التوصيات الملائمة بشأن الموضوع الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال مدة شهر بدءا من تأريخ اصدار هذا القرار".

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