عادل حبه - الخناق السعودي

2020/03/17 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_حبه الخنّاق السعوديبقلم الروسي د.جريجوري كوساتشبرفسور في السياسة الدولية في جامعة موسكوترجمة عادل حبه كان انهيار اتفاقية أوبك والمواجهة الروسية السعودية الصعبة التي تلت ذلك في سوق النفط العالمية لمسة إضافية توضح السياسة السعودية الحالية.إن المسار الذي أتبعته المملكة بعد عام 2015 ما هو إلاّ إعلان بالتخلي عن "الدبلوماسية الناعمة" التي إتبعتها السعودية في الماضي ، والتي اعتمدت على ا......

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