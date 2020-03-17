دينا سليم حنحن - حكاية البئر والراعي

2020/03/17 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دينا_سليم_حنحن طرفة واقعية من قصص الحربتكررت قصص ضحايا الآبار المنتشرة في البيارات وفي القرى المجاورة لمدينة اللد، شهدت وفيات غير مقصودة وحالات قتل متعمدة ومقصودة، استخدم قطّاع الطرق وبعض المجموعات المسلحة الآبار عقابا عندما حاولوا إدارة الحياة الاجتماعية بالقسوة والعنف.أما اللد، آخر مدينة سقطت بأيدي اليهود بعد معارك حاسمة حصلت بين الطرفين في النكبة، لذلك لقبت بمدينة الصمود.سوف أسرد هذه الحكاية الت......

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