سهيل قبلان - الارض نبض القلب والحياه

2020/03/17 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان وبلسم الروح احببتهافديتها بالروح والدماءوكل ما فيهاهمس السهولنبض الحقولنسيمها الريان عابقباطيب العبيرودفقة المياه في الوديانجزء من الجسددفقة عشقي لترابهابلا حدودشديدة الحضور في روحيوفي فؤادي ودمائي لا تغيب ثانيةووقدة الحب لكلا تنطفئكالشمس لاهبهوابتعادي عنك لحظةموتي انا الفلسطيني مسكون بروعة الطبيعةفي حالة من التحام دائ......

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