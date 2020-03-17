تقرير: واشنطن تغادر 3 قواعد عراقية.. الاحتفال في مدينة القائم

2020/03/17 | 17:06 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد نشر موقع بي بي سي، تقريراً عن عزم واشنطن الانسحاب من ثلاثة قواعد عسكري من العراق، على وقع التصعيد الأخي...

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