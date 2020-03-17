اجراءات كورونا: النقل توقف كل الرحلات الجوية منذ اليوم ولغاية هذا الموعد

2020/03/17 | 17:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، ايقاف رحلاتها الجوية لجميع القطاعات الداخلية والخارجية ابتداءً من اليوم الموافق 17/3 في إطار جهود السيطرة على تفشي فيروس كورونا والحد من انتشاره.وقال بيان للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اطلعت “يس عراق”، عليه ، انه “سيتم استئناف الرحلات يوم الثلاثاء الموافق 24/3، حيث يأتي قرار ايقاف […]

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