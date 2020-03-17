الصين تسمح ببدء الاختبارات السريرية لأول لقاح ضد”COVID-19″

2020/03/17 | 17:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعطت السلطات الصينية السماح رسميا ببدء الاختبارات السريرية لأول لقاح تم تركيبه في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد “COVID-19”.وذكر التلفزيون المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، استنادا إلى تقرير للحزب الشيوعي الحاكم في البلاد: “حصل فريق من الباحثين بقيادة الأكاديمية تشين واي، في الساعة 20:18 بالتوقيت المحلي، على سماح ببدء الاختبارات السريرية”.وأشار […]

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