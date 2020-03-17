ميسان تعلن حظر التجوال وتعطل الدوام الرسمي حتى الجمعة

2020/03/17 | 17:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت خلية الأزمة في ميسان، اليوم الثلاثاء، تطبيق حظراً للتجوال بشكل تام في عموم المحافظة فضلاً عن تعطيل الدوام الرسمي للدوائر الحكومية.وقالت الخلية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، بأن "الحظر والتعطيل سيكون اعتباراً من اليوم الثلاثاء ومن الساعة 12 ليلًا ولغاية الجمعة القادمة الساعة 12 ليلًا".وأضافت أن "قرار الحظر يستثنى منه الدوائر الأمنية والصحية والخدمية والصحفيين"، مبينا أن "هذا الإجراء احترازي ضد فايروس كورونا".

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