مصرف الرشيد يدعم الحكومة بـ “مليار دينار” لمواجهة كورونا

2020/03/17 | 17:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن مدير عام مصرف الرشيد اياد محمود هادي، اليوم الثلاثاء، عن دعم جهود الدّولة لمواجهة وباء فايروس كورونا بمبلغ (مليار ) دينار عراقي.وقال هادي في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “دعماً لجهود الدّولة لمواجهة وباء فايروس كورونا تم التبرع بمبلغ (مليار ) دينار عراقي تم ايداعها في الحساب […]

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