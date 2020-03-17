تحالف القوى : الزرفي يعي جيدا ما يحتاجه العراق ويؤمن بالشراكة ولديه توجه مهني ووطني

2020/03/17 | 17:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….قال القيادي في كتلة تحالف القوى العراقية ان الزرفي يعي جيدا ما يحتاجه العراق، مبيننا انه يؤمن بالشراكة ولديه توجه مهني ووطني بعيد عن التخندقات الطائفية والمذهبية الضيقة.وقال نائب رئيس الكتلة رعد الدهلكي في تصريح لل( المستقلة ) اليوم الثلاثاء اننا “بالوقت الذي نبارك فيه لعدنان الزرفي تكليفه بمهام تشكيل الحكومة […]

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