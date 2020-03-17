وزير الداخلية يوجه بمحاسبة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية

2020/03/17 | 17:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الثلاثاء، بمحاسبة من يتلاعب بالأسعار خلال فترة حظر التجوال.وقالت الوزارة، في بيان إن “ وزير الداخلية أجرى جولة ميدانية في أسواق بيع الخضار والمواد الغذائية”، مضيفة أن الوزير “وجه بمحاسبة من يتلاعب بالأسعار”.وذكرت الوزارة أن الياسري “طمئن المواطنين وأصحاب المحال بأن حركة البضائع تجري […]

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