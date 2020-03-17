شركة خدمات الغاز تنفي توقفها اثناء حظر كورونا: لا تسمحوا بالاستغلال وهذه أسعارنا

2020/03/17 | 17:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز، اليوم الثلاثاء، انها ستستمر بانتاج وتوفير اسطوانات الغاز السائل للمواطنين، مشيرة الى انها مستمرة بفتح البيع المباشر مع تسيير عجلاتها في بغداد والمحافظات.وقال بيان للشركة اطلعت “يس عراق” عليه، ان مقررات لجنة الطوارئ برئاسة مدير عام الشركة وعضوية المعاونين ومدراء التشكيلات هي: نطمئن المواطنين الأعزاء […]

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