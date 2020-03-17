بالفيديو.. من هو عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية؟

2020/03/17 | 17:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.03.12 - كلف الرئيس العراقي برهم صالح النائب عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة مع انتهاء المهلة الدستورية لتكليف شخصية جديدة بعد اعت...

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