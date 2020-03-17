الداخلية توضح حقيقة قيام اشخاص باعطاء لقاحات بالبصرة تحتوي على فيروس كورونا

2020/03/17 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (17 اذار 2020)، الاخبار التي تتحدث عن وجود مجاميع تعطي لقاحات تحتوي على فيروس (كورونا) المستجد في البصرة.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، ان "لا وجود لاي مجموعة من الأشخاص تعطي لقاحات تحتوي على فيروس (كورونا) على أنها للوقاية منه في منطقة العشار بالبصرة".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، اخبارا مفبركة واشاعات افادت بوجود عدد من الأشخاص يعطون جرعات تحتوي على فيروس (كورونا)، في منطقة العشار بمحافظة البصرة.

بغداد اليوم- بغداد

اكد وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، اليوم الثلاثاء (17 اذار 2020)، ان وضع العراق يشهد تقدما ملحوظا في مواجهة تفشي فايروس كورونا وتحقيق نجاح في حماية العراقيين منه .

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان

بغداد اليوم-متابعة

أعطت السلطات الصينية، الثلاثاء (17 آذار 2020)، السماح رسمياً ببدء الاختبارات السريرية لأول لقاح تم تركيبه في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني، أن "فريقاً من الباحثين بقيادة الأكاديمي تشين واي

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء (17 آذار 2020)، بياناً بشأن الموقف الوبائي لفايروس كورونا المستجد في عموم العراق، فيما اشارت الى تسجيل 21 إصابة جديدة، وبذلك يرتفع العدد الى 154 حالة إصابة، و11 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة في ب

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