(فيديو) جهاديّون يسعون لإفشال اتفاق موسكو ويهددون الدوريّات المشتركة بإدلب

2020/03/17 | 17:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمدت هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب، إلى رفع سواتر ترابيّة على الطريق الدولي حلب – اللاذقيّة، المعروف بـM4، وذلك لمنع الدوريّات العسكريّة المشتركة بين روسيا وتركيا من المرور على

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