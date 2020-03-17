الداخلية توضح حقيقة قيام اشخاص باعطاء لقاحات بالبصرة تحتوي على فيروس كورونا

2020/03/17 | 17:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء, الاخبار التي تتحدث عن وجود مجاميع تعطي لقاحات تحتوي على فيروس (كورونا) المستجد في البصرة.وذكر بيان للوزارة تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “لا وجود لاي مجموعة من الأشخاص تعطي لقاحات تحتوي على فيروس (كورونا) على أنها للوقاية منه في منطقة العشار بالبصرة”.وتناقلت مواقع التواصل […]

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