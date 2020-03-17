يونامي ترحب بتكليف الزرفي بتشكيل الحكومة وتطالب القوى السياسية بدعمه

2020/03/17 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحبت بعثة الأمم المتحدة في العراق، بتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكدت بعثة يونامي في تغريدة على تويتر، تضمنت اول تعليق أممي على التكليف، أكدت ان المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت ترحب بتكليف الزرفي لرئاسة الوزراء، لأن العراق بحاجة ماسة الى كابينة وزارية فاعلة، لمواجهة أزمات أمنية وسياسية واقتصادية وصحية غير مسبوقة في البلاد، مشيرة الى ضرورة تقديم الدعم من جميع القوى السياسية للحكومة الجديدة، لإنجاح عملها الشاق، حسب تعبير البيان.

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