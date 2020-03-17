كيف اجتمع البارزاني مع اعضاء حكومته اثناء حظر كورونا؟(صور)

2020/03/17 | 17:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: يبدو ان حظر التجوال المفروض في ربوع اقليم كردستان العراق، قد أجبر الهيئات الرسمية والحكومات المحلية وحتى الفيدرالية عن انتهاج اسلوب جديد غير معهود عليها لتمشية اوضاعها الادارية.وتناقل الناشطون صوراً تُظهر رئيس وزراء حكومة الاقليم مسرور بارزاني وهو في دائرة تلفزيونية مغلقة مع اعضاء الحكومة ضمن اجتماع دوري اسبوعي كل يوم […]

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