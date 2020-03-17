الخزعلي: الزرفي لا يتطابق مع مطالب المتظاهرين والمرجعية الدينية والزعامات السياسية

2020/03/17 | 17:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال النائب عن تحالف الفتح، فالح الخزعلي، اليوم الثلاثاء، إن كل كل مطالب المتظاهرين والمرجعية الدينية والزعامات السياسية غير منطبقة على رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.وذكر الخزعلي في بيان تلقته “العهد نيوز”، “كل مطالب المتظاهرين والمرجعية الدينية والزعامات السياسية غير منطبقة على رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي وكل الشروط التي وضعوها […]

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