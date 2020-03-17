حول معالجة مصابي كورونا.. هيئة السياحة “تستنفر” وتثمن دعوة السيستاني

2020/03/17 | 17:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد ثمنت هيئة السياحة ،اليوم الثلاثاء، دعوة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بمعالجة المصابين بوباء فايروس كورنا والذي عده بـ”الواجب الكفائي” .وقال رئيس الهيئة محمد العبيدي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان الهيئة وبجميع كوادرها ستبذل كل ما بوسعها للمساهمة في تقديم الدعم والإسناد لكل المؤسسات الطبية في عراقنا […]

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